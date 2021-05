Kto wyremontuje kaplicę główną na Cmentarzu Centralnym?

Prace prowadzone będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i będą musiały być przeprowadzane w taki sposób, by nie zakłócały ceremonii pogrzebowych. Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin] Prace prowadzone będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i będą musiały być przeprowadzane w taki sposób, by nie zakłócały ceremonii pogrzebowych. Fot. ZUK Szczecin Prace prowadzone będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i będą musiały być przeprowadzane w taki sposób, by nie zakłócały ceremonii pogrzebowych. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwie firmy są zainteresowane remontem dachu kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

To szczecińska firma Konsart, która za prace chce ponad 2,8 miliona złotych i konsorcjum firm ze Święciechowa i Lipna, które inwestycję wyceniło na 2,3 miliona złotych.



Zakład Usług Komunalnych na ten cel przeznacza nieco ponad 1,8 miliona złotych. Trwa analiza złożonych ofert.



- Analizujemy możliwości finansowe i niebawem podejmiemy decyzję, czy ten remont będziemy przeprowadzali, czy też - może - powtórzymy przetarg - informuje Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych i ochrony środowiska.



Zakres prac jest ogromny.



- Prace obejmą rozbiórkę istniejącego dachu kaplicy głównej, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, rur i rynien. Wymienione zostaną jednocześnie uszkodzone elementy więźby dachowej. Konstrukcja dachu zostanie odgrzybiona, zaimpregnowana i wzmocniona. Dach pokryty zostanie blachą cynkowo-tytanową. Remont przejdzie także konstrukcja stalowa i drewniana strychu. Strop kaplicy zostanie zaizolowany, wykonane będą bariery ochronne - wylicza Kus.



Prace prowadzone będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i będą musiały być przeprowadzane w taki sposób, by nie zakłócały ceremonii pogrzebowych.

Remont ma potrwać pół roku.