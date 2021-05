Szczeciński fotoreporter z nagrodą Grand Press Photo

Szczeciński fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej z nagrodą Grand Press Photo. Marcin Bielecki zdobył pierwsze miejsce w kategorii "Środowisko".

To nie pierwsze jego laury w znanym konkursie fotografii prasowej. Nagrodzona praca przedstawia przykre zdarzenie z początku lutego.



Jak relacjonowaliśmy w Radiu Szczecin "stado jeleni wpadło do jeziora Ińsko". Strażacy ruszyli na pomoc zwierzętom - na miejscu był też Marcin Bielecki z PAP, który zrobił zdjęcie z góry, z drona.



- Stado jeleni - i to takich dorodnych - wpada pod lód i nie wydostają się. Kilkanaście z nich zamarzło. To zdjęcie z drona. Świat idzie do przodu, więc zacząłem wykorzystywać nową technikę, która daje możliwość pokazania tego typu zdarzeń z innej zupełnie perspektywy - opowiada Marcin Bielecki.



W tym roku wyróżnienie na Grand Press Photo w kategorii młodzieżowej za fotoreportaż zdobyła studentka szczecińskiej Akademii Sztuki Kinga Wnuk. Nominowany do nagrody był także jej wykładowca, fotografik Tomasz Lazar.



Więcej o nagrodzie dla fotoreportera PAP Marcina Bieleckiego posłuchacie w najbliższym wydaniu magazynu "Migawka" w niedzielę w Radiu Szczecin.