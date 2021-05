Goście RSnW o Białorusi: do takich rzeczy nie dochodziło nawet za komuny

Aleksander Łukaszenka. Fot. www.wikipedia.org / Ekaterina Shtukina, Government.ru

Konsekwencje wobec Białorusi powinny być jak najsurowsze - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w Mińsku, pod pretekstem alarmu bombowego. Funkcjonariusze białoruskich służb zatrzymali na pokładzie opozycjonistę i dziennikarza Ramana Pratasiewicza oraz jego partnerkę.



Jak mówił europoseł PiS Witold Waszczykowski, działanie Łukaszenki wynikają z poczucia bezkarności.



- Do tej pory spotyka się od lat z bezkarnością. Szczególnie od lipca ubiegłego roku, kiedy sfałszował wybory prezydenckie - mówił Waszczykowski.



Dyrektor telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska nazywa to zacieśnianiem terroru.



- To jest tak, że taki terror w stosunku do własnych obywateli, po jakimś czasie staje się też niebezpieczny dla sąsiadów. Państwa są rządzone przez bandytów, zaczynają się odwoływać do kroków bandyckich również i na zewnątrz - mówiła Romaszewska.



Publicysta wpolityce.pl Grzegorz Górny mówi o wydarzeniu bez precedensu.



- Do takich rzeczy nie dochodziło nawet w czasach komunistycznych, bo wtedy reżim starał się akty państwowego terroru raczej ukrywać - mówił Górny.



Pierwsze sankcje dotyczą zakazu lotów pasażerskich białoruskich linii lotniczych między Białorusią a Unią Europejską.