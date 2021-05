Zmiany w centrum Szczecina. "W sobotę urodzimy się w zupełnie nowej rzeczywistości"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. www.zditm.szczecin.pl

W centrum Szczecina od soboty kolejne zmiany w organizacji ruchu. Tym razem dotyczyć będą placu Żołnierza, placu Rodła czy też ulicy Matejki i alei Wyzwolenia.

Zmiany związane są z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - W sobotę urodzimy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Zachęcamy do tego, żeby zanim wyruszymy w sobotnią podróż, niezależnie czy autem, czy komunikacją miejską, zajrzeć na stronę miejską różnych przewoźników lub kanałów informacyjnych, które mamy, bo zmiany są naprawdę duże.



Te zmiany, to między innymi zwężenie do dwóch pasów ulicy Matejki, w okolicach filharmonii oraz ulicy Piłsudskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Matejki, a placem Rodła.



Od soboty przywrócona zostanie możliwość przejazdu jednym pasem od alei Niepodległości w kierunku placu Rodła oraz od Bramy Królewskiej w kierunku placu Żołnierza Polskiego. Tutaj na wlocie w aleję Wyzwolenia możliwy będzie jedynie skręt w prawo, podobnie jak przy dojeździe aleją Wyzwolenia do placu Rodła.