Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Będzie przetarg na budowę stacji paliw oraz restauracji na terenie tzw. MOP-ów w Przybiernowie.

Dwa Miejsca Obsługi Pasażerów powstały przy okazji rozbudowy S3.



- Jest tam na to miejsce - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji", rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Mateusz Grzeszczuk. - Czekamy na dokumentację powykonawczą. Jak tylko wszystko będziemy mieli skompletowane, to będziemy ogłaszać przetarg na wybór dzierżawcy, który będzie budował tą stację paliw i restaurację. Powinno to być w ciągu najbliższych miesięcy.



Po podpisaniu umowy dzierżawca będzie mieć 18 miesięcy na uruchomienie działalności.