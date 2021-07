Szczecin królestwem żagli [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Żaglowce zacumowane przy szczecińskich Wałach Chrobrego czekają w sobotę na zwiedzających.

Od piątku trwa tam impreza "Żagle 2021", można było już wejść m.in. na pokład "Daru Młodzieży".



W sobotę jednostka będzie dostępna od 10:00 do 17:00. Jak mówił komendant jednostki kpt. ż.w. Artur Król, dzięki temu można zobaczyć, jak wygląda codzienne życie na żaglowcu.



- Na pokładzie są praktykanci i członkowie załogi, którzy bez wątpienia zapytani o szczegóły życia na statku udzielą odpowiedzi. - To widać, ze to "Dar Młodzieży". Widać już z daleka. - Piękne statki, trzeba koniecznie wejść i obejrzeć. - Bardzo mi się podoba, najbardziej chciała zwiedzić "Dar Młodzieży" - mówią szczecinianie.



- Na miejscu jest nasz tradycyjny "Jarmark pod żaglami". Tutaj dużo kulinarnych smakołyków znajdziemy. Mamy też stoisko poznańskiej pyry czy festiwal food trucków - wymienia Celina Wołosz, rzecznik prasowy wydarzenia "Żagle 2021".



- Głodny klient do dobry klient. Zajmujemy się takim tradycyjnym ekologicznym przetwórstwem rybnym, jesteśmy z Dziwnowa. Wszystkie ryby, które mamy pakujemy w słoiki. Tutaj mamy np. nasz paprykarz - z dorsza, z wędzonej makreli, czy łososia. Są też ryby w zalewach, jak sum, śledź czy leszcz - opowiada wystawca "Ryby z wyspy Wolin".



- Jesteśmy zadowolone, coś się dzieje, miejsce jest pięknie. Jest sporo atrakcji, coś można zjeść, kupić fajnego - dodają zwiedzający.



O godz. 11:00 udostępniony będzie natomiast Baltic Beuaty oraz Generał Zaruski, wcześniej, bo o godz. 9:00 okręt transportowo-minowy ORP Poznań. "Żagle 2021" potrwają do niedzieli.



W ramach imprezy zaplanowano także koncerty szantowe i bluesowe, jest specjalna strefa dla najmłodszych, a na Łasztowni strefa nauki.