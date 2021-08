Obwodnica Szczecina w rządowym planie

Obwodnica Zachodnia Szczecina znalazła się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.

Ponad 50 kilometrów drogi ekspresowej, będącej przedłużeniem S6, będzie kosztować ponad 5 miliardów złotych. Obwodnica ma być gotowa do 2027 roku.Nie chcieli, szkodzili - tak skomentował działanie Miasta Szczecin i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Zachodniej Obwodnicy Szczecina, poseł prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. Samorządowcy z naszego regionu związani z Platformą Obywatelską podnosili w wątpliwość czy budowa obwodnicy dojdzie do skutku.- To największa inwestycja drogowa w regionie od 50 lat - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. - Jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, dajemy radę. My dajemy radę. Mimo przeciwności i hejtu, szkodzenia przy realizacji tej wielkiej inwestycji, doprowadzenia do realizacji tej wielkiej inwestycji, udało się. I totalna opozycja, ani miasto nie zablokowało Obwodnicy Zachodniej Szczecina, która będzie budowana za ponad 5,2 mld złotych, które dziś zostały wpisane w rządowy projekt budowy dróg. Stąd taka radość moja.Prace przygotowawcze do budowy były prowadzone przez cały czas. - Mamy teraz prace geologiczne, nie zmarnowaliśmy ostatnich dwóch lat. Za ponad 20 mln przeprowadziliśmy geologię. Teraz zaczynamy projektowanie i budowanie. To jest ta chwila - powiedział Szałabawka.Zachodnia Obwodnica Szczecina wraz z dwoma tunelami pod Odrą ułatwi skomunikowanie m.in. Zakładów Chemicznych Police z Polską. Obwodnica będzie miała parametry drogi szybkiego ruchu.W ramach poprawy przepustowości sieci dróg zaplanowano ponadto budowę trasy S10 ze Szczecina do Warszawy oraz trasy S11 z Koszalina do Katowic. Pierwszy odcinek S11 z Koszalina do Bobolic ma być gotowy do 2023 roku.Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota około 292 mld zł.