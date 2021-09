Czy tunel pod Świną zamrozi ruch w mieście?

Zakaz wjazdu do centrum Świnoujścia i dzielnicy nadmorskiej to jedna z proponowanych przez miasto koncepcji, jakia miałyby funkcjonować po otwarciu tunelu. Fot. Urząd Miasta Świnoujście.

Zakaz wjazdu do centrum Świnoujścia i dzielnicy nadmorskiej to jedna z proponowanych przez miasto koncepcji, jakia miałyby funkcjonować po otwarciu tunelu. Pojawia się pytanie - czy ten pomysł odpowiada mieszkańcom?

Samorząd Świnoujścia jest w trakcie prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ruchu w mieście po otwarciu tunelu. Mieszkańcy na stronie urzędu mogą się zapoznać z różnymi koncepcjami i wypowiedzieć, która z nich jest najlepsza.



Do wyboru są trzy: zorientowana na kierowców, zrównoważona i zorientowana na mieszkańców. Ostatnia, proponowana przez miasto, budzi największe kontrowersje. Ma tak samo wielu zwolenników, jak przeciwników.



- Na pewno wiele osób się jakoś przesiądzie z samochodu na rower, ewentualnie na pieszo... - Jeżeli chciałoby się wyłączyć, to komunikacja miejska powinna być 10 razy większa - mówili.



Maciej Łapko z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej wyjaśnia, że odcięcie części Świnoujścia od ruchu pojazdów spalinowych wpisuje się w unijny program "Zielony Ład".



- W skrócie opiera się na ambitnym celu, by do 2050 roku przekształcić nasz obszar w całkowicie bezemisyjny - zaznaczył.



Mieszkańcy opiniami na temat proponowanych koncepcji dzielić się mogą do końca września. Na początku przyszłego miesiąca miejscy radni zdecydują, który scenariusz zostanie wcielony w życie.