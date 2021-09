W Świnoujściu powstanie siedem parkingów kubaturowych [WIZUALIZACJE]

Mat. Biuro "UrbanPRO Wojciech Kozłowski". Mat. Biuro "UrbanPRO Wojciech Kozłowski". Mat. Biuro ABC, Świnoujście Mat. swinoujscie.pl Mat. Biuro projektów "Compono" sp. z o.o.

Mieszkańcom Świnoujścia zaczyna dokuczać brak miejsc postojowych. Sytuacja może się pogorszyć po otwarciu tunelu, gdy pojazdów ulicach będzie znacznie więcej.

Czy jest na to rada? Miasto konsultuje się z mieszkańcami i planuje zmiany



W tej chwili w Świnoujściu jest 5,4 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych. Ale to nie wystarcza. W mieście obecnie zarejestrowane są niemal 32 tysiące pojazdów. Samochodów przybędzie wraz z otwarciem tunelu.



- Tutaj brakuje już miejsc parkingowych, a w lato tym bardziej. - Niestety, ale jest problem z zaparkowaniem. To ma związek właśnie z turystami. - Już w tej chwili mamy utrudnienie ogromne w przemieszczaniu się, a jak otworzą tunel, to ja już widzę, że miasto będzie zalane. Powinien być ogromny parking przed tunelem i tam powinno się zostawiać samochody - mówią mieszkańcy Świnoujścia.



Samorząd Świnoujścia planuje budowę siedmiu parkingów kubaturowych, które mają uratować miasto przed paraliżem komunikacyjnym - przy ul. Rybaki, Barlickiego, Kołłątaja, Uzdrowiskowej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Zdrojowej. Dwa z nich teoretycznie już powstają, ale prace zatrzymała pandemia. Powstanie pozostałych zaplanowano w oparciu o trwające konsultacje społeczne. Na razie widnieją jedynie w planach.