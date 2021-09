Kto odbierze odpady? Burmistrz Goleniowa przeprasza

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kryzys śmieciowy w Goleniowie. Od środy odpady w gminie nie będą odbierane - poinformował burmistrz Robert Krupowicz na swoim Facebooku.

We wtorek kończy się umowa gminy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na odbiór odpadów. Jeszcze w ubiegłym roku burmistrz chciał, aby rada miejska ustaliła podwyżki za wywóz śmieci. Kilka razy urzędnicy Roberta Krupowicza wnosili, aby koszt odbioru odpadów wzrósł z 12 do 31 złotych od mieszkańca, a później do 21 złotych.



- Nie możemy dopłacać do systemu odbioru odpadów z miejskiej kasy - argumentowali urzędnicy.



Większość radnych się jednak nie zgodziła na te kwoty uważając, że nie są one rzetelnie wyliczone. Poza tym radni zaznaczali, że propozycja burmistrza nie jest kompleksowa - nie zakłada ulg np. dla dużych rodzin.



Po kilku nieudanych próbach uchwalenia podwyżki Robert Krupowicz nie wystąpił już z żadnym pomysłem w tej sprawie. Teraz, jak tłumaczy, nie ma już pieniędzy na sfinansowanie odbioru śmieci, a za niedogodności przeprasza.



