Zmiany na al. Wojska Polskiego. Plac Zgody stał się rondem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozpoczął się pierwszy etap przebudowy alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Chodzi o Plac Zgody, na którym drogowcy wyłączyli w środę z ruchu środkowy pas jezdni.

Od środy Plac Zgody w Szczecinie, na czas przebudowy, stał się rondem. Ta zmiana głównie po to, aby kierowcy przyzwyczaili się do nowej organizacji ruchu w tej części miasta. Od piątku bowiem fragment alei Wojska Polskiego od Placu Zgody, aż do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kierowców. I to na kilka miesięcy.



To nie koniec drogowych niespodzianek. Zapowiadane na środowy wieczór zamknięcie łącznicy na węźle Kijewo - dla jadących od Kołbaskowa w kierunku Stargardu - zostanie opóźnione o 24 godziny.



Przyczyną są zapowiadane w nocy obfite opady deszczu, które uniemożliwią położenie kolejnej warstwy asfaltu w tej części autostrady A6.