Tunel wydrążony. W czwartek do Świnoujścia przyjedzie prezydent Duda

Tunel pod Świną jest już wydrążony. W Świnoujściu trwają ostatnie prace związane z przedostaniem się "Wyspiarki" przez ścianę szczelinową. W czwartek Świnoujście odwiedzi prezydent Andrzej Duda.

Planujemy we wrześniu zakończyć drążenie tunelu i rozpocząć wszelkie inne prace, które są związane z wyposażeniem tego tunelu. Idziemy w dobrym kierunku - tak na początku sierpnia mówiła Julita Borkowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Jak mówiła, tak się stało, bo już dziś możemy stwierdzić, że tunel po Świną został przewiercony, a jedyne, co zostało "Wyspiarce", to przebicie się przez ścianę szczelinową. Ten proces może trwać do października.Choć to ostatnie metry do pokonania, proces przedostawania się na powierzchnię, który właśnie się rozpoczął, będzie długi. Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA tłumaczy, że momentu przewiercenia maszyny nie będzie można zobaczyć. A wszystko przez wodę, którą wypełniono komorę odbiorczą. Płyn ma wyrównać różnice ciśnień, umożliwiając tym samym bezpieczne przejście "Wyspiarki" na powierzchnię.Inwestycja cieszy nie tylko wyspiarzy. Budowa tunelu jest najchętniej odwiedzaną w Świnoujściu. Gości nie zabrakło w dniu uruchomienia "Wyspiarki". Nie zabraknie ich również pod koniec drążenia. W czwartek na placu budowy na wyspie Wolin pojawi się prezydent Andrzej Duda.