Pogrzeb po 73 latach. Pożegnanie zamordowanego żołnierza AK

W czwartek, w Golczewie odbędą się uroczystości pogrzebowe Antoniego Wąsowicza ps. "Roch", żołnierza Armii Krajowej zamordowanego przez komunistów.

Antoni Wąsowicz walczył po zakończeniu wojny m.in. w oddziale Józefa Kurasia ps. "Ogień". Został złapany na przedmieściach Wiednia, podczas próby dostania się do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Po przywiezieniu do Polski, był poddany brutalnemu śledztwu. Wyrok w sprawie grupy "Rocha" zapadł 18 grudnia 1947. Antoni Wąsowicz został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 lutego 1948, pochowano go w zbiorowej, bezimiennej mogile na tzw. wojskowej części Cmentarza Rakowieckiego.



W 2017 roku odnaleziono jego szczątki. O godzinie 10:00 zostanie odprawiona msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, skąd kondukt pogrzebowy uda się na cmentarz komunalny w Golczewie. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy, trumnie ma asystować kompania honorowa Marynarki Wojennej.