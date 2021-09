Wały Chrobrego rajem dla ogrodników [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Coś do ogrodu, coś na parapet - można kupić na trwającym na Wałach Chrobrego kiermaszu ogrodniczym pt. "Pamiętajcie o ogrodach".

Na miejscu jest ponad sto stoisk, była tam również Anna Łukaszek z mikrofonem: - To są rojniki i jeżyna bez kolców. Już nam brakuje rąk, żeby to wszystko utrzymać, ale niedaleko mamy samochód. - Można też zjeść coś dobrego. Mamy szaszłyki i pieczone ziemniaki. Kupiliśmy lawendę, hortensję i ozdobne trawy - mówili uczestnicy.



Kiermasz w sobotę potrwa do godz. 18:00. W niedzielę można go odwiedzać pomiędzy godz. 9:00 a 17:00.