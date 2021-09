Z jednej strony hasła o tolerancji, a z drugiej agresywne okrzyki

Trzeci tzw. Marsz Równości - czyli parada gejów, lesbijek, drag queen i środowisk ich wspierających - przeszedł ulicami Szczecina.



Oprócz wulgaryzmów, w kierunku partii rządzącej, uczestnicy marszu przyznawali, że zależy m.in. na legalizacji małżeństw homoseksulanych. - Idę w marszu, bo chcę mieć prawo, gdy się zakocham w kobiecie, wziąć z nią ślub. Pokazuję się!

Niestety, w tym roku znów bez zmian - komentują Leszek Dobrzyński z PiS i Dariusz Matecki z Solidarnej Polski.

- Prawo do demonstracji i manifestacji jest jednym z objawów wolności i demokracji. I tak, można manifestować, czego objawem jest ten marsz. Środowiska, które jest tak przepełnione nienawiścią i agresją, w stosunku do całego chrześcijaństwa, do tych, którzy nie zgadzają się z ich poglądami lub mają inne poglądy - tłumaczy Dobrzyński.





- Patrzę przede wszystkim na to, ile tam wulgaryzmów się pojawia, ile nietolerancji tam się pojawia i ile - tak naprawdę - braku szacunku do osób o innych poglądach. Organizatorka marszu krzycząca bardzo skrajne wulgaryzmy w kierunku kobiety, która ma niepełnosprawne dziecko i powtarza to nawet na samym marszu. To jest coś poniżej wszelkiej krytyki - przekonuje Matecki.