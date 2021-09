Mniej milionów euro dla regionu? PO krytykuje rząd [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Krytykują rząd, który ich zdaniem zabrał z naszego regionu ponad 100 milionów euro - mówili w poniedziałek o tym na na konferencji prasowej politycy Platformy Obywatelskiej. To zwykła histeria i kłamstwo - odpowiada radna Prawa i Sprawiedliwości.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz tłumaczył, że według wyliczeń, do regionu powinno trafić więcej pieniędzy z nowej unijnej perspektywy, miliard siedemset milionów euro.



- Niewidzialna ręka w Ministerstwie Finansów spowodowała, że odebrano nam 103 mln euro. W ogóle nie przekonuje nas argumentacja, że przecież mamy tyle ile mieliśmy, albo że mamy być może wyższą niż inne regiony alokację na głowę - powiedział Geblewicz.



We wtorek w czasie sesji zachodniopomorskiego sejmiku gościem będzie Waldemar Buda,

wiceminister z resortu funduszy i polityki regionalnej. Jak mówi sejmikowa radna PiS Małgorzata Jacyna-Witt, wykaże, że jest dokładnie odwrotnie niż to przedstawia PO.



- Nasze województwo jest uprzywilejowane w stosunku do innych, o co marszałkowie z innych województw mają pretensje do rządu. Wykażemy to na liczbach, stąd panowie dziś histerycznie krzyczą, absolutnie kłamią, nie znają liczb - mówi Jacyna-Witt.



Politycy PO krytykowali też założenia Polskiego Ładu. W ich ocenie "to cios w polskie samorządy", do których miałoby trafić zdecydowanie mniej pieniędzy z budżetu państwa.