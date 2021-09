"Po prostu trzeba być patriotą". Żołnierze NSZ zapraszają

Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

79. rocznicę powstania obchodzą Narodowe Siły Zbrojne. Z tej okazji na Placu Adamowicza w Szczecinie stanął namiot, w którym członkowie NSZ informują o swojej działalności.

Jak dołączyć do NSZ? - Przede wszystkim członkowie od powstania związku to żołnierze podziemia narodowego. Po prostu trzeba być patriotą, trzeba być zauważonym przez związek i wtedy zgłaszamy się. Nie stosujemy zapisów. To czysto uznaniowe - tłumaczy Grzegorz Kozak, prezes Związku Narodowych Sił Zbrojnych okręgu szczecińskiego.



Choć to siły "zbrojne", z bronią nie mają nic wspólnego. - Jesteśmy związkiem żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, ale przede wszystkim kultywujemy historię, opiekujemy się weteranami, jeździmy z paczkami, naszym głównym punktem jest kultywowanie - mówi Kozak.



O 18 w kościele garnizonowym rozpocznie się msza święta ze złożeniem kwiatów pod tablicą NSZ.



Narodowe Siły Zbrojne powstały 20 września 1942 roku.