Rodzinny Kapitał Opiekuńczy niezagrożony [WIDEO]

Wypłaty będą w terminie nawet jeśli czas procedowania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego wydłuży Senat - zapewnił w Radiu Szczecin poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.

Projekt ustawy jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie.Rząd nowy program wsparcia dla rodziny chce wprowadzić od przyszłego roku. RKO zakłada m.in. wypłatę 12 tysięcy złotych na każde drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie przydzielane bez względu na kryterium dochodowe, aby nie tworzyć podziałów.- Trudno deprecjonować dzieci: jednym dawać, drugim odbierać... To zawsze będzie wywoływało emocje. Poza tym myślę, że czasami bywamy w różnych okresach finansowych, czasami jest okres lepszy, a czasami jest kryzys - tłumaczy poseł PiS, Leszek Dobrzyński.Według wyliczeń rządu do skorzystania z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie uprawnionych 615 tysięcy dzieci.