RSnW: konflikt związany z kopalnią Turów. Co dalej?

To nie jest wyrok, tylko decyzja jednej osoby - mówiła w "Radiu Szczecin na Wieczór" prof. Genowefa Grabowska, ekspert prawa międzynarodowego i europejskiego. Grabowska komentowała kwestię konfliktu między Polską a Czechami w sprawie kopalni w Turowie.

TSUE wydał "czasową decyzję, do momentu wydania wyroku" o zaprzestaniu wydobycia pod groźbą kary 500 tysięcy euro dziennie. Grabowska mówiła o postępowaniu sędzi z Hiszpanii.- Zwykle jednoosobowe decyzje podejmuje się w sprawach formalnych czy proceduralnych. Natomiast przy nakładaniu kar, do czego jedna osoba nie jest w TSUE uprawniona, nagle pani sędzia taką decyzję w postaci zabezpieczenia finansowego podejmuje odrzucając wszystkie polskie wnioski - mówiła.Grabowska zwracała uwagę, że w październiku w Czechach odbędą się wybory. I do tego czasu żadnej ugody nie będzie. Z kolei Mariusz Marszałkowski, publicysta portalu biznesalert.pl zwracał uwagę, że negocjacje z Czechami można było prowadzić lepiej.- W zasadzie do lutego, kiedy Czesi złożyli ten wniosek do TSUE - naprawdę; działaliśmy bardzo opieszale. Czesi, tak jak my dzisiaj jesteśmy sfrustrowani na postępowanie Czechów, tak Czesi mogli czuć się sfrustrowani na nasze postępowanie - dodał.Rząd zapewnia, że do zamknięcia kopalni w Turowie nie dojdzie. Jednocześnie tamtejsi związkowcy zapowiadają ostrą walkę o miejsca pracy.