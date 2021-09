Sukces PUM-u. "Najwyższy wynik od wielu lat"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sukces Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwenci PUM, którzy zdawali w tym roku Lekarski Egzamin Końcowy, uzyskali pod względem wyników trzecie miejsce w Polsce.

Wyprzedzili m.in. kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze miejsce w rankingu zajęła uczelnia z Rzeszowa, ale tylko jedna osoba zdawała z tej uczelni Lekarski Egzamin Końcowy, co wypaczyło wyniki.



Z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego egzamin zdały 104 osoby - mówi rektor PUM profesor Bogusław Machaliński. - To jest egzamin, który w zasadzie uprawnia do wykonywania zawodu. My dajemy dyplom jako uczelnia, natomiast żeby absolwent nabył pełnię praw, a w szczególności, żeby mógł kontynuować swoją naukę pozadyplomową, w formie rezydentury, wybrać specjalizację, musi zdać egzamin końcowy i musi go zdać dobrze.



- Bardzo dobrze wypadli również absolwenci wydziałów dentystycznych. Tu efekty przyniosła restrukturyzacja wydziałów - wspomina rektor. - Jeszcze bardziej chyba nas cieszy bardzo dobry wynik naszych absolwentów kierunku stomatologicznego, lekarsko-dentystycznego. Oni zajęli jesienią drugie miejsce, jeżeli chodzi o tegorocznych absolwentów. To jest od bardzo wielu lat najwyższy wynik w rankingowaniu naszych absolwentów stomatologii.



W 2019 roku w rankingach wyników Lekarskiego Egzaminu Końcowego Pomorski Uniwersytet Medyczny znajdował się na ósmym miejscu.