Co z ruchem po otwarciu tunelu? Obawy mieszkańców

Źródło fot.: www.pixabay.com/photo-688566 (domena publiczna)

Tunelu nie było - źle, bo promy. Tunel będzie - źle, bo ruch będzie. W Świnoujściu trwają konsultacje społeczne dotyczące regulacji ruchu w mieście po otwarciu tunelu. Swoje wnioski mieszkańcy mogą zgłaszać od lipca - wiele z nich wzajemnie się wyklucza.

Do świnoujskiego magistratu wpłynęła setka opinii od mieszkańców. Czas na składanie uwag dobiega końca. Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia zapewnia, że nie ma obaw, bo na otwarcie tunelu miasto gotowe jest już teraz.



- My mamy i przepustowość dróg odpowiednią. Nie mamy zagrożenia ruchowego. My się tylko obawiamy jak gdyby pogorszenia jakości życia w mieście. Samochody pojadą - mówiła Michalska.



Innego zdania są mieszkańcy, którzy zaledwie kilka dni temu doświadczyli po raz pierwszy w historii miasta paraliżu komunikacyjnego na drodze do granicy z Ahlbeckiem.



- Korki na naszym osiedlu były tragiczne. "Zmiażdżyło" ludzi. Jak już będzie tunel otwarty, będzie potworny problem - przyznają niektórzy mieszkańcy.



Mieszkańcy mogą składać uwagi dotyczące zarządzania ruchem do 15 października. Później decyzje na temat wyboru koncepcji podejmą radni.