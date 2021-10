Młodzieżówka PiS-u odpowiada w sprawie polexitu [ZDJĘCIA]

Nie powielajcie fake newsów o polexicie - apelowali do polityków opozycji działacze Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie.

To pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że Konstytucja RP jest prawem w Polsce nadrzędnym nad traktatami i umowami międzynarodowymi.Jak mówili działacze FM PiS, podobne orzeczenia zapadły już wcześniej w 10 innych państwach Unii Europejskiej m.in. w Niemczech, Francji czy Danii. Tym samym, jak mówili Tomasz Dzięgielewski i Przemysław Kabata, gdyby wyrok Trybunału oznaczał wyjście z Unii, to we wspólnocie nie byłoby już wspomnianych wcześniej krajów.- Taktyka trybunałów konstytucyjnych, sądów konstytucyjnych Unii Europejskiej wpisuje się w to orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. - W to samo orzecznictwo wpisują się dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego w Polsce - w 2005 roku, w 2010 roku. Trybunał Konstytucyjny, pod przewodnictwem prof. Rzeplińskiego, mówił o tym, że suwerenność polska jest wyznaczana przez nieprzekraczalne kompetencje państwowe. Do takich nieprzekraczalnych kompetencji Państwa Polskiego należy sądownictwo - przekonywali działacze młodzieżówki.Z apelem i informacjami z konferencji działacze FM PiS listownie zgłosili się do wszystkich parlamentarzystów opozycji w regionie.