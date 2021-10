Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

25 lat więzienia dla zabójcy kobiety. 23-latek usłyszał we wtorek wyrok.

Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku w Szczecinie. Jak ustaliła prokuratura, Adrian S. i jego ofiara grali na automatach i zażywali narkotyki. Kobieta nie miała gdzie przenocować, więc oskarżony zaprosił ją do siebie.



W jego mieszkaniu dalej przyjmowali narkotyki, w pewnym momencie mężczyzna poszedł do kuchni, przyniósł nóż i tłuczek do mięsa. Zadał nim kilka ciosów w głowę, po czym wielokrotnie ugodził ją nożem. Zwłoki 20-letniej kobiety ukrył w łóżku i wyjechał z miasta.



Mężczyzną przyznał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny.