To właśnie tam z samego rana mówiliśmy "halo" i zadawaliśmy kilka prostych pytań. Torby z gadżetami trafiły do kolejnych zaskoczonych słuchaczy, choć byli i tacy, którzy od dawna się nas spodziewali.



- Słucham codziennie Radia Szczecin, wiedziałem, że będziecie w Policach. - Przy porannej kawie słuchamy Radia Szczecin. - Niezmiernie mi miło, że akurat do mnie zajrzeliście, miłego dnia wszystkim słuchaczom. - Elegancko! Miłego dnia dla kadry Radia Szczecin - mówili mieszkańcy Polic.



A za tydzień spotkamy się w Goleniowie.