Handel ludźmi. Ofiary są też w Polsce [ZDJĘCIA]

Tylko w ubiegłym roku Morski Oddział Straży Granicznej w Szczecinie ujawnił 29 ofiar handlu ludźmi. Obchodzony jest Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podkreślił, że obywatele naszego kraju też padają ofiarą tego procederu. - Polska jest szczególnym krajem, bo z jednej strony jest krajem tranzytowym, czyli krajem przerzutu tych ludzi, którzy są niestety ofiarami handlu ludźmi. Z drugiej strony bywa krajem docelowym, ale też krajem, z którego niestety ludzie są też ofiarami.



- W ciągu 12 lat Straż Graniczna w Polsce ujawniła ponad 200 ofiar handlu ludźmi - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Charakter tego pozostaje niezmienny, czyli ubezwłasnowolnienie człowieka, otoczenie go w jakikolwiek sposób, a więc czy to przemocą, omotaniem, zabraniem dokumentów, stworzenie poczucia zagrożenia i wykorzystywanie go mówiąc krótko jako towar.



W naszym regionie przy wojewodzie zachodniopomorskim działa specjalny zespół, który zajmuje się zwalczaniem handlu ludźmi - mówi Justyna Bągorska ze stowarzyszenia "Da Du". - Najczęściej niestety to są młode dziewczyny, które są przehandlowane na tzw. lover boya, ale nie tylko. Nasza praca polega m.in. na tym, że przychodzimy do nich, rozdajemy im ulotki, rozmawiamy. Krok po kroku próbujemy dotrzeć do nich, dlatego że to jest bardzo trudny proceder, że te kobiety nie chcą mówić.



W Polsce najczęściej ofiarami handlu ludźmi padają obywatele Ukrainy, Filipin, Mołdawii, Białorusi i Rosji.