Trzymał bombę na strychu. Mężczyzna usłyszał zarzuty

Zatrzymano mężczyznę, który trzymał bombę na strychu jednej z kamienic przy ulicy Piotra Skargi. W piątek odnaleziono niebezpieczny przedmiot przypominający materiał wybuchowy, na miejsce wezwano policję a mieszkańców ewakuowano z bloku.

Urządzenie wybuchowe mogło nieść za sobą zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców.



- Prokuratura przedstawiła mężczyźnie zarzuty, do których się nie przyznał - mówi Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Posiadania urządzenia wybuchowego, które mogło stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób oraz mienia wielkich rozmiarów, jak również posiadania broni palnej. Za to przestępstwo aktualnie podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.



Czy to była bomba lub inne urządzenie wybuchowe? To ustalą biegli, którzy zabezpieczyli ładunek wybuchowy. Podejrzany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.