"Sędziowie bojkotują obowiązki"

Strukturalnie jest to rozwiązanie trafne, ale są sędziowie, którzy bojkotują obowiązki - tak reformę sądownictwa zapowiadaną przez Prawo i Sprawiedliwość komentował w programie "Radio Szczecin na Wieczór" prawnik Piotr Andrzejewski.

Rządzący chcą, aby wszystkie sądy rejonowe w Polsce stały się sądami okręgowymi, a nad nimi były sądy regionalne. To miałoby pozwolić na przenoszenie spraw, do sądów, w których jest mniej pracy i tym samym skrócić czas oczekiwania na wyrok.- Koncepcja słuszna, ale system tworzą ludzie. A zatem, żeby była jeszcze skuteczna trzeba odsunąć sędziów od pracy, którzy bojkotują obowiązki ze względu na autorów reformy - mówi adwokat, działacz opozycji demokratycznej w PRL i wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, Piotr Andrzejewski.- Ci sędziowie muszą odejść. Jeśli będą dalej trwać w negowaniu prymatu polskiej Konstytucji i prymatu orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, to tych sędziów - jeżeli będą trwać przy takiej postawie - należy odsunąć w interesie ludzi, którzy przychodzą do sądów - ocenił Piotr Andrzejewski.Jak zapewnił w jednym z wywiadów minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro projekty ustaw w sprawie reformy sądownictwa są już gotowe, niedługo mają się rozpocząć prace legislacyjne nad nimi.