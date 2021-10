Rok od orzeczenia TK ws. ochrony życia nienarodzonych. "To skok cywilizacyjny"

Ta decyzja była skokiem cywilizacyjnym, który uratował wiele istnień bezbronnych dzieci - mówi, rok po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia nienarodzonych, ksiądz Tomasz Kancelarczyk ze szczecińskiej Fundacji "Małych Stópek".

Wyrok Trybunału uznał, że przepis - zezwalający na aborcję dzieci upośledzonych lub nieuleczenie chorych - jest niezgodny z Konstytucją.



- Nastąpiło także pewne uświadomienie, że nienarodzone dziecko - tutaj należy bardzo wyraźnie używać tego określenia, które przez środowiska aborcyjne jest odrzucane - to jest człowiek - mówi ksiądz Kancelarczyk.



Ksiądz Kancelarczyk podkreśla, że prawo ma również wymiar normatywny, czyli postanowienie Trybunału Konstytucyjnego uczy poszanowania życia ludzkiego.



- Oczywiście, strona aborcyjna bardzo mocno zaznacza, że aborcje są teraz wykonywane zagranicą. Być może i tak, nie przeczę, nie ma dzisiaj trudności, żeby dojechać i sfinansować aborcję zagranicą. Trzeba jednak powiedzieć jedno - to nie my zabijamy - dodaje Kancelarczyk.



22 października został ustanowiony - 5 lat temu przez Sejm RP - Dniem Praw Rodzinny.