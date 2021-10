100 milionów na zachodniopomorskie drogi

Wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 100 milionów złotych trafi w przyszłym roku do gmin i powiatów naszego regionu na budowę bądź remont dróg lokalnych.

W tej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg każdy z samorządów mógł złożyć dwa wnioski remontowe oraz jeden na modernizację lub budowę nowej drogi.



- Do 27 sierpnia gminy i powiaty składały wnioski; teraz te wnioski są procedowane. Myślę, że na początku przyszłego roku będzie rozstrzygnięcie. Wierzę, że bardzo wiele projektów z Pomorza Zachodniego, z naszego województwa znowu zostanie zrealizowanych dla dobra naszych mieszkańców, bo to oni są najważniejsi - podkreśla wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



W 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zachodniopomorskich samorządów trafiło ponad 105 milionów złotych. Środki te przeznaczone zostały na 41 inwestycji gminnych i 18 powiatowych.