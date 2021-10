20 mld zł do podziału. Dziś wyniki programu Polski Ład dla samorządów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W poniedziałek poznamy wyniki z programu inwestycji strategicznych Polskiego Ładu. Do podziału z rządowego programu dla samorządów jest 20 miliardów złotych.

Z naszego województwa wszystkie samorządy złożyły wnioski w naborze. Gminy, powiaty i województwa mogą liczyć nawet na 95% dofinansowania inwestycji - mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, który przewodniczył komisji rozpatrującej wnioski.



- Zależało nam, jako komisji, aby tych objętych wsparciem inwestycji było jak najwięcej, żeby jak najwięcej jednostek samorządu terytorialnego mogło te inwestycje przeprowadzać - tłumaczy Szefernaker.



To pierwszy taki program wzmacniający samorządy w zakresie inwestycji - mówi poseł PiS Leszek Dobrzyński: - Proszę zwrócić też uwagę, że będą to działania stricte lokalne, będzie to znakomite pole do działania dla firm małych, lokalnych, tych które zatrudniają właśnie ludzi, którzy mieszkają na tamtych terenach.



Wyniki inwestycji strategicznych z Polskiego Ładu mamy poznać do południa, przedstawi je premier Mateusz Morawiecki, a później w regionach wojewodowie.