Do regionu trafi ponad miliard zł z Polskiego Ładu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ponad 1 miliard złotych trafi do samorządów w Zachodniopomorskiem na inwestycje strategiczne z programu Polski Ład.

Łącznie, w naszym województwie, rząd dofinansuje 178 zadań. Szczecin otrzymał 56 milionów złotych na dalszy remont ul. Szafera, natomiast Urząd Marszałkowski w Szczecinie dostał 100 milionów złotych na drogi wojewódzkie: nr 152 od Starogardu do Świdwina i nr 125 przez Bielin, Golice i Moryń - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- Mało kto się spodziewał takiej kwoty, ona jest potężna. Tak, jak mówiłem nigdy w historii wcześniej nie było takiego transferu środków - poprzez program rządowy - właśnie do samorządów - podkreśla Bogucki.Ten program ma być kołem zamachowym po pandemii dla polski gminnej i powiatowej - mówi poseł PiS Leszek Dobrzyński.- Tysiące firm wkrótce zawiąże kontakty. Z tymi firmami oczywiście będą współpracować dostawcy, podwykonawcy. Mamy nadzieję, że będą to w większości firmy lokalne, a więc będą to tysiące miejsc pracy dla lokalnych pracowników - dodaje Dobrzyński.Świnoujście zakupi pięć autobusów, w Nowogardzie ocieplony będzie szpital, w Niechorzu rozbudowana szkoła, w Trzebiatowie wyremontowany będzie zabytkowy most nad Regą, a w Policach modernizację przejdzie Gminny Ośrodek Kultury.Z kolei w gminie Maszewo powstanie kanalizacja we wsi Dębice, a w całej gminie wymienione będzie oświetlenie na energooszczędne.- W ramach tego zadania chcielibyśmy wymienić prawie 1100 końcówek świetlnych; zastąpić stare żarówki sodowe energooszczędnymi, ledowymi - zapowiada burmistrz Maszewa, Paweł Piesio.W pierwszej edycji inwestycji strategicznych dla samorządów, rząd przeznaczył 24 miliardy złotych. W kolejnej, która ma być jeszcze w tym roku, będzie do podziału 13 miliardów złotych.- To są najbardziej pro-rozwojowe inwestycje. I nadal zachęcamy samorządowców, by być przygotowanym na pozyskanie jak największej ilości środków - apeluje poseł PiS, Michał Jach.Łącznie w naszym regionie w ramach pierwszego naboru inwestycji strategicznych w Polskim Ładzie dofinansowanie uzyskało 178 zadań.W całym kraju do samorządów - w ramach pierwszej edycji programu inwestycji strategicznych Polskiego Ładu - trafiło 24 miliardy złotych. Druga edycja - jeszcze w tym roku. Rząd na kolejne zadania dla gmin i powiatów chce przeznaczyć 13 miliardów złotych.