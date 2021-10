Goście RSnW o Polskim Ładzie: te pieniądze pomogą w rozwoju regionu

Bardzo ważne pieniądze, sprzyjają rozwojowi i mogłoby ich być tylko więcej - mówili, w "Radiu Szczecin na Wieczór", samorządowcy.

W ten sposób goście audycji komentowali ogłoszony pierwszy nabór Programu Inwestycji Lokalnych w ramach Polskiego Ładu. To ponad miliard złotych na region.Prezydent Świnoujścia mówił, że teraz jest rozczarowany. Choć kurort zaraz będzie miał tunel, potrzeby są większe i Janusz Żmurkiewicz na pewno będzie aplikował w kolejnej transzy, w której do podziału w skali kraju będzie 13 miliardów złotych.- Wiele moich koleżanek i kolegów będzie szczęśliwych po zapoznaniu się z listą i podjętymi decyzjami. Jednak z przykrością mogę powiedzieć, że nie wszyscy. Z wielkim zaskoczeniem, to mówię, że Świnoujście dostało 4 miliony 250 tysięcy zł - powiedział Żmurkiewicz.Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna, zwracał uwagę, że jego gmina jest "otoczona" byłymi PGR-ami. A dla całego obszaru tego dostaną ponad 64 miliony złotych.- To jest wspieranie inwestycji, które z jednej strony pobudzają rozwój gospodarczy, pobudzają rozwój budownictwa mieszkaniowego. Rozwijają taką podstawową infrastrukturę, która jest niezbędna również do takiego rozwoju, jak wodociągi czy kanalizacje, modernizacje oczyszczalni ścieków. To są z reguły bardzo kosztowne inwestycje - tłumaczył Frankenstein.W ramach pierwszego naboru Programu Inwestycji Lokalnych, między innymi Szczecin będzie mógł kontynuować przebudowę ulicy Szafera.