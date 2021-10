Rola pań w Platformie. "Bo sytuacja się tak wytworzyła"

Radny PO komentuje wyniki wewnętrznych wyborów w partii: - Kobiety w PO rządzą w powiatach - odpowiedział Artur Nycz w "Rozmowach pod krawatem" zapytany o to, że żadna z kandydujących pań nie została szefem regionu w jego ugrupowaniu.

- W regionach, rzeczywiście sytuacja się tak wytworzyła... - mówił radny Nycz.- Sama się wytworzyła...?! - dopytywał red. Nieradka.- ...ale dla porównania podam, że w moim powiecie wszystkie funkcje przewodniczących objęły panie.- Kobiety na dole, w powiatach, mężczyźni w województwach, na górze - konkludował prowadzący "Rozmowę pod krawatem".- Złośliwość przemawia przez pana redaktora - ocenił Nycz.- Pan podał ten argument. Taka jest rzeczywistość - ripostował Nieradka.- No, taka jest rzeczywistość.W Szczecinie ani w woj. zachodniopomorskim kobieta do władz PO nie kandydowała. Na Pomorzu za to Donald Tusk oficjalnie poparł posłankę Agnieszkę Pomaskę - która wewnątrzpartyjną rywalizację przegrała.