Restrykcje dla niezaszczepionych? Kierownik szpitala tymczasowego mówi wprost [ZDJĘCIA]

Jestem za wprowadzeniem restrykcji dla osób niezaszczepionych - to stanowisko Magdy Wiśniewskiej, kierownika szpitala tymczasowego w Szczecinie.

Jak dodawała, takie osoby powinny ponosić konsekwencje swojego wyboru. Takie rozwiązania przynoszą efekt w innych krajach. - Wolność wolnością, ale w tym momencie wolność nasza kończy się tam, gdzie naruszamy wolność drugiego człowieka. Tak jest właśnie w kontekście nieszczepienia się. Czy osoba bez prawa jazdy może jeździć, mimo że umie? Nie może. Teoretycznie więc osoba niezaszczepiona też nie powinna uczestniczyć w pełnym życiu społecznym - mówi Wiśniewska.2/3 pacjentów zakażonych, którzy trafiają do szpitala tymczasowego na Pomorzanach to osoby, które nie przyjęły preparatu - dodaje Wiśniewska. - 90-100 procent ciężkiego przebiegu, wymagającego intensywnej tlenoterapii, wspomaganej tlenoterapii lub pobytu na oddziale respiratorowym, to są pacjenci niezaszczepieni. 9 na 10 pacjentów, którzy umierają z powodu Covid u nas w szpitalu, to są pacjenci niezaszczepieni.Obecnie w naszym szpitalu tymczasowym jest 80 pacjentów.