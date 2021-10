Więcej pacjentów z Covid. Szpital zamyka oddziały

Przybywa pacjentów zakażonych koronawirusem w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Placówka ogranicza kolejne oddziały. Tym razem część neurologii została przekształcona w oddział covidowy.

W szpitalu jest teraz 120 zakażonych pacjentów, w tym 10 na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Przez to jedno piętro oddziału neurologii zostało przeznaczone dla pacjentów z Covid-19.Z kolei od soboty w całości zamknięty zostanie oddział Reumatologii i Rehabilitacji. Pacjenci są obecnie przekazywani do innych oddziałów i szpitali, część pacjentów zostanie wypisana do domu.Na początku października placówka zawiesiła dwa oddziały: Otolaryngologii Dla Dorosłych i Dzieci oraz Okulistyki.Tylko w piątek w nocy do placówki trafiło 20 zakażonych pacjentów.