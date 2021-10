Polski Ład w ocenie gości Kawiarenki Politycznej Radia Szczecin

"Polski Ład" tematem dyskusji w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.

Zmiany podatkowe, które szykuje rząd są na korzyść większości obywateli - ocenił Łukasz Jankowski z Radia Wnet.- Cała sytuacja podatkowa, ten pomysł podatkowy jednak zostawia więcej pieniędzy u obywateli niż w szeroko pojętym państwie..., czy to jest samorząd, czy to jest rząd, że jednak wbrew temu, co się mówi, to jednak jest to zostawienie corocznie kilku-kilkudziesięciu miliardów w kieszeniach Polaków - powiedział Łukasz Jankowski.Dobrze, że rządowe dotacje idą na strategiczne inwestycje, a nie na dowolne działania. Dzięki temu unikamy skandali z niepotrzebnymi wydatkami. Te najczęściej trafiają się "w wielkich, rozpasanych samorządach" - komentował Przemysław Plecan z TVP3 Szczecin.- Najlepszym przykładem dysponowania pieniędzmi samorządowymi - paradoksalnie, dla mnie - są wójtowie. Oni tych pieniędzy nie mają za dużo, więc muszą się kierować pragmatyzmem. Oni robią drogi, robią kanalizacje... Wiadomo, że tam też można czasem znaleźć wątpliwości, ale gdybyśmy zestawili to procentowo, to mogłoby wyjść tak, że tam, gdzie jest najmniej pieniędzy tam są one najroztropniej rozdysponowywane. Jak w budżecie rodzinnym - porównał Przemysław Plecan.Leszek Ozimek z portalu goleniowska.com zwrócił uwagę, że nie ma innej oferty politycznej niż "Polski Ład".- PiS walczy z samym sobą. To nie jest tak, że mamy jakieś kontroferty. Jest "Polski Ład" i nie ma nic więcej; nie ma do czego porównywać - dodał Leszek Ozimek."Polski Ład" to m.in. większa kwota wolna od podatku, kilkadziesiąt miliardów złotych na inwestycje strategiczne w samorządach, budowa domów do 70m2 z mniejszymi formalnościami, a także Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli dofinansowania rodzin z dziećmi.