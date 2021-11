Kolejowy świat w miniaturze. Są makiety z całej Polski! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wystawa Makiet Kolejowych już trwa! W gmachu Posejdona tłum ludzi zawitał na VIII Szczeciński Pokaz Makiet Kolejowych, by obejrzeć miniaturowe makiety modułowe, które przyjechały do nas z całej Polski.

Na miejscu prezentowane są m.in. kolejowe makiety modułowe w różnych skalach - od tych małych, po te ogromne, niektóre produkcje uważane są za największe w kraju.W tym roku udział biorą również modelarze ze Szczecińskiego Paprykarza Modelarskiego, którzy prezentują swoje modele - wykonane z kartonu.- Chciałem pokazać modele wnukom. - Jestem miłośnikiem modelarstwa, sam mam u siebie w domu dwie makiety. - Jako dziecko bawiłem się taką kolejką z ojcem. To nieprawdopodobne przeżycie, bo wspomnienia wracają. Ja o tym zupełnie zapomniałem. - Jestem miłośnikiem komunikacji miejskiej i kolejowej. - Ta makieta to po części robota własna, po części "kupne", wszystko w skali 1:32. Jedną lokomotywę robi się około roku, ale zbudowanie tego co tutaj widać zajęło mi 10 lat - podkreślali wystawcy i oglądający.W sobotę kolejki możemy podziwiać do godziny 18, natomiast w niedzielę pokaz makiet otwarty będzie od godziny 11 do 15.