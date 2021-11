Ruszyła zbiórka na pomoc ofiarom wybuchu. Na koncie rodziny jest już 10% kwoty!

Mężczyzna i kobieta, którzy najbardziej ucierpieli w wybuchu w szczecińskich Żydowcach wciąż walczą o życie.

AKTUALIZACJA







Na koncie rodziny poszkodowanej w wybuchu gazu jest już 10 tysięcy złotych. Zbiórka na portalu www.zrzutka.pl ruszyła kilka godzin temu, a już udało się uzbierać 10 procent kwoty. Wsparło ją ponad 130 osób. Pieniądze potrzebne są przede wszystkim na leczenie i rehabilitację poszkodowanych.Informacje o ich stanie przekazała córka mężczyzny w filmiku zamieszczonym w mediach społecznościowych- Na razie nie wiem co będzie, tata dalej walczy o życie. Jego partnerka również. Jestem na miejscu, szukam zdjęć, pamiątek, cokolwiek, co moglibyśmy mieć. Ciężko mi o tym mówić, mieszkałam tu przez jakiś czas, z tatą obchodziliśmy w lipcu jego 60. urodziny - mówiła ze łzami w oczach córka najciężej poszkodowanego.Pani Natalia wierzy w hart ducha ojca i nie poddaje się w walce o powrót do normalności. Córka najciężej poszkodowanego w sobotnim wybuchu gazu mężczyzny, prosi o modlitwę za jego zdrowie. Kobieta w rozmowie z reporterem Radia Szczecin podkreśla, że 60-latek zawsze miał w sobie spore pokłady energii.Mam nadzieję, że zostanie z nami - mówi rozemocjonowana Natalia.- Tata jest emerytowanym żołnierzem, wiem, że ma tę siłę walki w sobie. Po prostu wierzę, że musi do nas wrócić i wiem, że będzie walczył. Ja mam to genach po tacie, moje dzieci mają to po nim - podkreślała córka 60-latka.Ich dom się zawalił. Do zdarzenia doszło w sobotę po południu. W domu najprawdopodobniej wybuchł gaz. Poszkodowanych jest w sumie 7 osób.Link do zbiórki znajdziecie tutaj.