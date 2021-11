Dobrzyński: Propaganda Łukaszenki ma w Polsce bardzo dobre pudło rezonansowe

Poseł Prawa i Sprawiedliwości komentuje sytuację na granicy Polski z Białorusią: Dopóki temat będzie rezonował w Polsce, podbijany przez opozycję i część mediów, dopóty Łukaszenka będzie prowadził swoją operację ściągania imigrantów - oceniał w "Rozmowach pod Krawatem" Leszek Dobrzyński.

Polityk przekonywał, że gdy polskie władze mają poparcie Unii Europejskiej w sprawie działań na granicy - tak "opozycja totalna" w imię wojny z PiS, nie dba o polską rację stanu.- Myślę, że Łukaszenka nie odpuści, dopóki ten temat będzie miał rezonans. Propaganda Łukaszenki ma w Polsce bardzo dobre pudło rezonansowe w postaci totalnej opozycji i wspierających ją mediów - powiedział Dobrzyński. - Dopóki to będzie i dopóki nie będziemy stanowić całości i będzie widać, że w Polsce można rozgrywać swoje karty; dopóki będzie widać, że można Polaków na tym temacie podzielić, zdezintegrować, wprowadzić zamęt, to będzie to kontynuowane.Dobrzyński ostatnio był na Litwie, tam również imigranci próbują forsować granicę od białoruskiej strony. Jak podkreślał poseł PiS, u naszych sąsiadów jest "pełna jedność" w sprawie ochrony granicy. I, podobnie jak w Polsce także na Litwie, powstanie zapora przeciwko nielegalnej imigracji.