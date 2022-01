Świnoujska Fregata sprzedana za miliony

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Za niemal 15 mln zł samorząd Świnoujścia sprzedał zabytkowy budynek po zakładzie opiekuńczym "Fregata". Cena wywoławcza wynosiła 10 milionów złotych. Budynek jest usytuowany w historycznej nadmorskiej części miasta.

Budynek "Fregaty" jest wpisany do ewidencji zabytków, co oznacza, że plany inwestycyjne dotyczące zabudowy muszą być uzgadniane ze służbami konserwatorskimi. Nowy właściciel nie będzie mógł wybudować tam apartamentów na sprzedaż i musi zachować parametry budynku. Zgodnie z zapisami miejscowego planu, może prowadzić usługi turystyczno-wypoczynkowe.



Magistrat w umowie sprzedaży zobowiązał nowego właściciela do zagospodarowania nieruchomości i rozpoczęcia działalności w terminie 60 miesięcy od dnia kupna. W innym wypadku zapłaci karę umowną w wysokości 50 procent ceny sprzedaży.



Wadium do przetargu wpłaciło czworo oferentów, a do samego przetargu przystąpiło trzech chętnych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10 mln zł, a została kupiona za 14 mln 700 tys. zł.