Porzucony samolot Boeing odleciał z Goleniowa

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Maszyna linii lotniczych Azur Air odleciała z lotniska w Goleniowie.

Samolot czarterowy przyleciał do Polski w połowie marca, przywiózł z Egiptu Ukraińców, którzy w momencie wybuchu wojny byli w Sharm El Sheikh - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego w Goleniowie.



- Z ostatnim rejsem, po wylądowaniu, załoga otrzymała informacje, że nie są już pracownikami linii Azur Air. W związku z powyższym nie mieli już prawa dotykać się do tego samolotu. Opuścili go i udali się w nieznanym kierunku. Od tego momentu, my jako Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, zaopiekowaliśmy się tym samolotem - mówi Domagalski.



Samolot kilka dni temu doleciał do hangaru w Katowicach - dodaje rzecznik portu lotniczego.



- Kilkanaście dni temu odnalazł się właściciel, czyli towarzystwo leasingowe, które po dokonaniu niezbędnych przeglądów postanowiło ten samolot przebazować do hangaru w Katowicach. Trafił do wyspecjalizowanej firmy, która dokona gruntownego przeglądu. Prawdopodobnie przygotuje go do przekazania w użytkowanie do kolejnej linii lotniczej - mówi Krzysztof Domagalski.



Porzucony samolot to Boeing 737-800. Wart jest ponad 50 mln dolarów.