Kolegiata w Stargardzie na finiszu remontu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trzyletni remont w stargardzkiej Kolegiacie powoli zbliża się do końca. Większość prac udało się zakończyć.

Jednym z najcięższych zadań była renowacja sklepień kościoła. Nie dość, że jest to najwyżej sklepiona ceglana świątynia w Polsce, to jeszcze ze starymi warstwami trzeba było obchodzić się bardzo ostrożnie - mówi ksiądz Janusz Posadzy, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie.



- Na przestrzeni wieków zastosowano różnego rodzaju zaprawy, często cementowe, które były niebezpieczne, mocno spękane i odpojone od podłoża. Trzeba było to wszystko zrzucić, aby później nałożyć nowe warstwy i w ten sposób ukształtować rzeźbę tego sklepienia - mówi proboszcz.



Lista zadań kurczy się z każdym dniem. Do zrobienia zostały jeszcze rzeczy typowo wykończeniowe - dodaje ksiądz Janusz Posadzy.



- Tak naprawdę została jeszcze renowacja naszej zakrystii, w której znajduje się zabytkowy fresk z 1470 roku. Poza tym prace kosmetyczne, to także i demontaż przepierzenia, które jest w wejściu głównym i dokończenie montażu organów - wyjaśnia ksiądz.



Jeżeli wszystkie prace pójdą zgodnie z harmonogramem, to Kolegiatę po remoncie w pełnej okazałości będzie można zobaczyć już w maju.