Placówki pomocowe nagrodzone w Dzień Pracownika Socjalnego

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mają niskie zarobki, ale potrafią swoim podopiecznym zapewnić drugi dom. Dziś obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Jest ich w naszym regionie prawie tysiąc.

Z tej okazji w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono wyróżnienia dla placówek pomocowych z naszego regionu.



Jedną z nich jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach koło Drawna. Nagrodę odebrała dyrektor Sylwia Leśniak.



- To wyróżnienie jest uznaniem za całokształt naszej pracy na rzecz drugiego człowieka, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz osób potrzebujących. I to jest takie uznanie dla całego sektora pomocy społecznej - mówi Leśniak.



To nie jest łatwa praca - mówi Krystyna Berlińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.



- To jest ogromny trud, praca z seniorem, nie samodzielnym. Praca, która nie jest doceniana finansowo, ale jest ogromną satysfakcją - zauważa Berlińska.



Robimy to dla ludzi, mówi Anna Kaczyńska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie - Uśmiech drugiego człowieka, wszystko warto, jeżeli możemy pomóc choć jednej rodzinie.



Wyróżnienia wręczył wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann, który podkreślił trud pracy pracowników socjalnych - walczą z przemocą domową i ciężkimi chorobami czy niepełnosprawnościami. To wszystko wymaga od osób zajmujących się tą bezpośrednią pomocą i pracą z klientami pomocy społecznej wielkiego zaangażowania, ale też serca.



W naszym regionie jest 325 różnego rodzaju placówek zajmujących się pomocą społeczną.