Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Nielegalne papierosy przechwycili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Świnoujściu.

Do zdarzenia doszło 1 stycznia. Towar znajdował się w bagażu jednego z przechodniów okolicy targowiska w Świnoujściu. Papierosy pochodziły z przemytu - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Zatrzymali 3000 sztuk papierosów, czyli 15 kartonów z przemytu, które zgodnie z informacją, były przeznaczone wyłącznie do sprzedaży w strefie wolnościowej. Wartość tych papierosów to prawie 2300 złotych, ale uszczuplenia celno-podatkowe już wynosiły 3800 zł - mówi Brzoza.



Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych.