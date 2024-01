"Bezpieczniej na drogach - nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji etap II" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Napęd na cztery koła, wysokiej mocy silnik i automatyczna skrzynia biegów - zachodniopomorska policja ma nowe radiowozy.

Skoda Superb to jeden z nowych zakupów, z których korzystać będą funkcjonariusze drogówki. Auto o wysokich parametrach technicznych ma usprawnić pracę policjantów na drogach w regionie.



Tego typu samochody - w nowym oznakowaniu i oświetleniu - są już w większej liczbie zakupione i rozdysponowane na wszystkie jednostki policji zachodniopomorskiej.



- Nie zawsze policjanci mogli skorzystać z dobrodziejstw techniki takich jak np. napęd na cztery koła. To potrafi w niekorzystnych warunkach atmosferycznych pomóc, zapewnić dodatkową przyczepność na drodze... Tak samo automatyczna skrzynia biegów: powoduje, ze policjant ma większą swobodę ruchów zwłaszcza w pojeździe "wideorejestrator", jest to na pewno duże usprawnienie - mówi nadkomisarz Mateusz Mićko, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie.



Radiowozy z nowym oświetleniem po bokach pojazdu wykorzystywane są do kontroli ruchu drogowego.



- Nie będą musieli tak dużo czasu poświęcać na zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego, ponieważ sam w sobie taki pojazd będzie mocno widoczny. Również usprawni to kontrole drogowe. Wysokie parametry pojazdu pozwolą na sprawne pościgi drogowe - dodaje Mićko.



Wraz z początkiem roku, zachodniopomorska policja kupiła siedem nowych radiowozów w tym m.in. Skodę Superb.



Pojazdy zakupione zostały w ramach projektu "Bezpieczniej na drogach - nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji etap II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.