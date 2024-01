Mieszkanie za remont w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Wyremontujesz mieszkanie - będziesz mógł w nim zamieszkać. Taką propozycję kolejny raz składają swoim mieszkańcom władze Kołobrzegu.

To już dziesiąta edycja miejskiego programu "Mieszkanie za remont". Miasto chce w ten sposób skrócić czas oczekiwania na lokal komunalny osób znajdujących się na liście mieszkaniowej.



Mieszkanie można dostać od ręki, lecz trzeba je najpierw wyremontować. Tym razem urzędnicy przedstawili oferty na 9 mieszkań. - Ich lokalizacja i metraż jest zróżnicowany, podobnie jak zakres remontu, jaki trzeba przeprowadzić - mówi Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu.



- Jeżeli budynek jest stary, bardzo często jest do wymiany cała instalacja, np. elektryczna albo sanitarna, albo do zrobienia podłogi w nowszych budynkach. Mówimy tutaj o takim generalnym remoncie mieszkań, o wymianie np. całej armatury łazienkowej, która nie funkcjonuje, bądź też jest w takim stanie, że należy ją wymienić - dodaje Kujaczyński.



Co istotne, wszystkie prace można wykonać samodzielnie, bez ponoszenia kosztów wynajęcia firmy remontowej. Mieszkania będzie można oglądać od poniedziałku po wcześniejszym umówieniu z Kołobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. W dotychczasowych 9 edycjach programu miasto przekazało klucze do 29 mieszkań.