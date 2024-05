Obchody 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziś w szczecińskiej katedrze rozpoczęcie obchodów jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu. Mszy św. o 18 będzie przewodniczył administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej biskup Zbigniew Zieliński.

Biskup Zbigniew Zieliński zaprasza dziś o 18 do szczecińskiej katedry.- Poprzez modlitwy, głoszone słowo, przywoływane treści - nawiązujemy do misji ewangelizacyjnej, którą rozpoczął 900 lat temu na tych ziemiach św. Otton z Bambergu. W archikatedrze będziemy przezywać tą uroczystość w łączności ze wszystkimi kościołami. Zapraszamy przedstawicieli parafii.



Bp Zieliński podkreśla, że św. Otton miał doskonałe wyczucie, przybywając z misją ewangelizacyjną na Pomorze w XII wieku.- Był w szczęśliwym położeniu, przyniósł tutaj cywilizację europejską. Reprezentował środowisko wysokiej kultury, osiągnięcia na wysokim poziomie w dziedzinie sztuki, muzyki, to wszystko przyniósł ze sobą głosząc ewangelię. To robiło ogromne wrażenie na tutejszych mieszkańcach i stanowiło dodatkową siłę, która przełożyła się na powodzenie tej misji ewangelizacyjnej.



Obchody jubileuszowe potrwają do czerwca przyszłego roku.



Niemiecki biskup doprowadził do przyjęcia chrześcijaństwa przez Pomorzan w XII wieku. Zaproszony przez księcia Bolesława Krzywoustego przeprowadził dwie wyprawy misyjne. Otton z Bambergu wyruszył z misją ewangelizacyjną w latach 1124-1125 odwiedzając dziewięć miejscowości: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Gardziec, Lubin, Kłodzień, Kołobrzeg i Białogard. W tym czasie ochrzcił ponad 22 tysiące osób, co stanowiło 1/5 tutejszych mieszkańców. W tym czasie założył 11 kościołów.