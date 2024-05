Szałabawka o przemyśle stoczniowym: nie udało się nam przywrócić stanu wyjściowego

Artur Szałabawka, w dzisiejszej "Rozmowie pod Krawatem", odniósł się m.in. do trudnej sytuacji przemysłu stoczniowego.

Jak powiedział: "w przypadku przemysłu stoczniowego jestem gotów posypać głowę popiołem".- My doprowadziliśmy do tego, żeby próbować chociaż odbudować przemysł stoczniowy w Szczecinie, który Platforma Obywatelska niestety w sposób bardzo drastyczny zlikwidowała. Do tego wręcz stopnia, że - tu się też przyznaję - że przez 8 lat nie udało się nam powrócić do stanu wyjściowego naszego stoczniowego miasta. Niestety, jak ciągi produkcyjne zostały wycięte na żyletki, to tak to teraz wygląda... - dodał Szałabawka.Szałabawka w audycji skomentował również nieciekawą sytuację finansową Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police", jego zdaniem miały na nią wpływ: covid, wojna na Ukrainie i wzrost cen gazu. Poseł PiS podkreślił również, że liczy, że powstanie Zachodnia Obwodnica Szczecina.