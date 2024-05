Marszałek województwa: leczenie najmłodszych powinno być lepiej finansowane

Finansowanie leczenia dzieci nie do końca się sprawdza - uważa marszałek województwa zachodniopomorskiego. Olgierd Geblewicz zaapelował także o włączenie się do pomocy Adasiowi Orlikowi.

Geblewicz jest jednym z honorowych patronów wydarzenia poświęconemu synowi naszego redakcyjnego kolegi - Sławka. Chłopiec zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne'a. Leczenie kosztuje 15 milionów złotych. Trwa zbiórka na ten cel.Olgierd Geblewicz w "Rozmowie pod krawatem" przyznał, że leczenie najmłodszych powinno być lepiej finansowane i zachęcał do pomocy Adasiowi.- System jest skonstruowany tak jak jest. On finansuje terapię do pewnego poziomu. Mało tego, w chwili obecnej mam nawet takie poczucie, że nie do końca w pełni finansowany jest w sposób właściwy zakres tych podstawowych usług. Tu mówię, jako zarządca zachodniopomorskich szpitali. Z naszej strony możemy tylko i wyłącznie zaapelować o to, żeby dorzucić swoją cegiełkę do tego, żebyśmy mogli Adasiowi pomóc - mówi Geblewicz.Festyn, podczas którego odbędzie się zbiórka na leczenie Adasia, odbędzie się w sobotę, w Dzień Dziecka, na szczecińskich Jasnych Błoniach. Będą też liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zaczynamy o godzinie 13.