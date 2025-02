Radni o dofinansowaniu na zakup nowych tramwajów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co dalej z dofinansowaniem na zakup nowych tramwajów w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy? Szczecińscy radni są dobrej myśli i wierzą, że miasto pieniądze otrzyma.

Taką opinię wyrazili w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".



Miasto aplikowało o około 81 milionów złotych na zakup 8 niskopodłowych tramwajów. Jednak w konkursie, Szczecin znalazł się poza czołówką, trafił na 1. miejsce listy rezerwowej, dzięki punktom otrzymanym za Stefę Czystego Transportu.



Złożyliśmy odwołanie w tej sprawie - mówił Andrzej Radziwinowicz, radny KO: - Środki nie zostały wyczerpane z puli tego konkursu. Ja jestem dobrej myśli, nadziei graniczącej z pewnością, że to będzie sukces. Obiecuję państwu, że będzie to dofinansowanie i walczymy o to...



Sukcesem będzie, jeśli rzeczywiście otrzymamy te środki, jednak uważam, że to nie odwołania gra główną rolę - tłumaczył Marek Duklanowski, radny PiS: - Rzeczywiście, jeśli uzyskamy dofinansowanie, to na pewno będzie to duży sukces naszego miasta. Nie pokładałbym nadziei jednak w odwołaniu, ale w tym, że środki zostaną zwiększone i będzie możliwość zakupu większej ilości.



Aktualnie Tramwaje Szczecińskiej mają około 200 tramwajów liniowych, w tym 28 niskopodłogowych i 10 częściowo niskopodłogowych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas